Napoli | da Osimhen a Kim | big sotto assedio Le mosse di De Laurentiis

ROMA - Il Chelsea vuolee nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150 - 160 milioni della valutazione ... Da Londra fanno sul serio e ilascolta nonostante la priorità del ...Tutti, nessuno escluso, vogliono giocare in Premier . Dopo che il Milan vinse lo scudetto, Paolo Scaroni in un convegno rivelò di essersi recato a Milanello per raccomadare a Maldini di blindare Leao ,...Tra queste c'è la permanenza di, l'attaccante che quest'anno ha dato un contributo decisivo a mettere le mani sul terzo Scudetto. CalciomercatoCalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

il portiere infatti ha accusato un affaticamento agli adduttori e tra i pali ci sarà dunque, molto probabilmente, Meret. Oltre al portiere, ancora in infermeria anche Mario Rui. Il laterale azzurro ha ...Il presidente vuole blindare il tecnico, confronto sui progetti per la prossima stagione: una squadra competitiva anche nel prossimo campionato ...