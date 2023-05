Napoli | Bono in visita privata al Cristo Velato cita il testo della sua canzone – Le foto

(Di sabato 13 maggio 2023) Prosegue il viaggio per le vie didiVox, storico frontmanrock band U2. È già da qualche giorno che il cantautore irlandese si trova nel capoluogo campano, dove questa sera terrà un concerto al teatro San Carlo. Una presenza che non è passata certo inosservata, anche perchéha sùbito capito come farsi amare dai Napoletani. Quando il proprietario del ristorante Mimì alla Ferrovia, storico locale vicino alla stazione, gli ha chiesto se fosse allergico a qualcosa, lui ha risposto: «No, solo alla Juventus». Questa mattina, il frontman degli U2 ha incontrato il sindaco Gaetano Manfredi per unaal Museo Cappella Sansevero. Dopo aver ascoltato la storia del gioiello barocco direttamente dalla presidente del museo Maria Alessandra Masucci, ...

Napoli, Bono Vox incantato dal Cristo Velato a Cappella Sansevero La Repubblica

Bono Vox ha visitato questa mattina la Cappella Sansevero, il noto cantante è apparso esterrefatto dal Cristo Velato di Sammartino.