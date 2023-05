È clamoroso quanto successo a Fernandoe Fatih, che sono stati truffati da un direttore di una banca turca per milioni di euro . Secondo quanto riportato dai media turchi, il portiere del Galatasaray , ex Lazio , ha ...È clamoroso quanto successo a Fernandoe Fatih, che sono stati truffati da un direttore di una banca turca per milioni di euro . Secondo quanto riportato dai media turchi, il portiere del Galatasaray , ex Lazio , ha ...

Muslera e Terim truffati per milioni di euro da un direttore di banca Corriere dello Sport

Disavventura per il portiere e l'ex allenatore del Galatasaray, che hanno denunciato un uomo che li avrebbe convinti ad investire parecchio su un fondo redditizio ...Fatih Terim, Emre Belözoglu, Arda Turan, Selçuk Inan gibi çok sayida ismin dolandirildigi 80 milyon dolarlik (1.5 milyar TL) özel fon vurgununda, Seçil Erzan'a para kaptiran futbolcu Fernando Muslera' ...