Mps | grana all' udienza a Milano | in 5 000 si costituiscono parte civile

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 13 maggio 2023) L’preliminare asu Mps apre un nuovo potenziale problema per la banca più antica del mondo. La quale, dopo aver chiuso positivamente il primo trimestre, con un utile superiore alle attese degli analisti, ora si trova a far fronte a un nuovo filone: si sono costituitioltre 5.000 tra privati e aziende, mentre hanno scelto di non farlo sia la Consob che la stessa banca. Nel nuovo processo possono richiedere il risarcimento tutti coloro hanno acquistato azioni e/o obbligazioni emesse da Banca MPS e che possono dimostrare il possesso delle azioni nel periodo che va da giugno 2014 (anche se acquistate prima del 2014), e sino a luglio 2016 (anche se vendute prima del luglio 2016 o se detenute oltre il predetto mese) Segui su affaritaliani.it