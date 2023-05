Moviola Spezia-Milan 0-0 | Doveri ammonisce Amian | LIVE NEWS

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo stadio Picco,e Milan si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Commenta per primo Match decisivo per le ambizioni Champions del Milan e per le speranze di salvezza dello. Segui, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi dadel match.- MILAN (sabato 13 maggio, ore 18) Arbitro: Doveri Assistenti: Bindoni - Bresmes IV Ufficiale: Pairetto VAR: Marini AVAR: MarianiL'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata di Serie A:- Milan L'episodio chiave delladel match trae Milan, valido per la 35esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO ...

Spezia-Milan, la MOVIOLA LIVE: Nzola chiede un rigore, check del ... Calciomercato.com

Ampadu ha così parlato a Dazn prima di Spezia-Milan. LE PAROLE – «Ci siamo fatti un esame ... L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata di Serie A 2022/2023: moviola ...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra Spezia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco, Spezia e Milan ...