Moviola Salernitana-Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di sabato 13 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 35esima giornata di Serie A 2022/2023:delladeltra Juventus e, valido per la 34esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.DEL

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo stadio Arechi,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...In scaletta una partita di Serie A (- Atalanta) e otto di Serie B: Sudtirol - ... A seguire, collegamento con Filippo Grassia per la consueta. Il match delle 20.45, Inter - Sassuolo ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Juventus -(+). 7a ...

La moviola di Empoli Salernitana Solo Salerno

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra Salernitana e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi, Salernitana e Atalanta si affrontano nel match valid ...Manca solo la matematica. Quella che potrebbe consegnare all’Empoli, già lunedì prossimo in casa della retrocessa Sampdoria (o sabato sera se lo Spezia non vince), il punto che manca per brindare alla ...