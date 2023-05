Mountain bike | World Series 2023 | Sara Cortinovis quarta nelle under 23 in quel di Nove Mesto

(Di sabato 13 maggio 2023) Sabato dedicato alle prove giovanili indiper quanto riguarda ledi mouintainche si sono aperte in questo week-end con la prima tappa in Repubblica Ceca. Il risultato più importante in casa Italia lo timbra: l’azzurra ètra le23 nella gara vinta dalla danese Heby Sofie Pedersen davanti alla svizzera Ginia Caluori ed alla canadese Emilly Johnston. Nella stessa categoria, al maschile, vince il danese Vedersø Oliver Sølvhøj davanti allo svizzero Dario Lillo ed al neerlandese Tom Schellekens. In casa Italia il migliore è Andreas Emanuele Vittone, ottavo. Sempre Danimarca: tra gli junior uomini Albert Philipsen batte il norvegese Sivert Ekroll ed il ceco ...

... Grifone ko e matematicamente secondo redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Frosinone - Genoa 3 - 2, Grifone ko e matematicamente secondo Acquasanta, 15enne cade in: ...Un caleidoscopio di molteplici attività di svago e sport da sviluppare che offrono percorsi in, per il Trail Running, il Trekking e passeggiate nelle radure. Le stesse, in molti casi ...Rixi: atto violento redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Acquasanta, 15enne cade in: soccorso con l'elicottero Morsicata al volto dal proprio cane: sottoposta a ...

TOM PIDCOCK A BERSAGLIO, VINCE LO SHORT TRACK DI NOVE MESTO. STIGGER TRA LE DONNE PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Sabato dedicato alle prove giovanili in quel di Nove Mesto per quanto riguarda le World Series di mouintain bike che si sono aperte in questo week-end con la prima tappa in Repubblica Ceca. Il risulta ...Oggi per un 15enne è caduto durante una gara di mountain bike sopra Voltri ed è stato portato in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Acqusanta, tra i ...