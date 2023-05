Motorola Edge 30 Neo | offerta unica da Euronics

(Di sabato 13 maggio 2023)imperdibile per il medio gamma dell’azienda alata, è infatti possibile acquistare il30 Neo con uno sconto pari al 33% da, approfittatene subito! In occasione dell’ultimo volantino30 Neo sarà disponibile al prezzo di 284,00€ anziché 429,90€. Caratterizzato da un design sottile, leggero, elegante si distingue sotto ogni aspetto. Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28? a 120 Hz, compatto ma comunque ampio. Questo offre oltre un miliardo di sfumature di colore, due altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica coinvolgente....

Raccontare una metropoli attraverso le lenti (e il sensore) di un cellulare, per l'esattezza il40 pro. E' l'idea alla base della mostra fotografica organizzata dal produttore di smartphone in collaborazione con Tiziano Demuro e Sergio Raffaele, autori del progetto Under Milano. ...... autori del progetto Under Milano e che vede prendere in considerazione la nuova gamma40 portando a valorizzare il suo comparto fotografico di alta qualità in grado di scattare ...La presentazione del nuovo Razr 40 Ultra potrebbe avvenire a breve, a distanza di poche settimane da quella del40 . L'attesa è dunque alta per scoprire quali saranno le caratteristiche ...

Raccontare una metropoli attraverso le lenti (e il sensore) di un cellulare, per l'esattezza il Motorola edge 40 pro. E' l'idea alla base della mostra fotografica organizzata dal produttore di smartph ...Endless Journey è una mostra fotografica di Under Milano e Motorola: 32 immagini scattate con il nuovo Motorola Edge 40 Pro per catturare le piccole storie quotidiane tra i vagoni e le banchine della ...