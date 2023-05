Motomondiale | Marquez | ' con Bagnaia è stato solo un contatto di gara'

(Di sabato 13 maggio 2023) Le Mans, 13 mag. - (Adnkronos) - "L'ho detto anche in safety commission, per me tutto quello che è successo quest'anno fa parte del motociclismo. L'unica eccezione è quello che ho fatto io a Portimao, quello era giustamente da penalità. Tutto il resto è incidente di. Noi siamo la MotoGP, queste sono le gare. Non è successo niente oggi. Ho sorpassato Pecco, lui ha chiuso ma il discorso è chiaro: queste sono le corse, non stiamo ballando. Ogni pilota ha un parere diverso, ma sono i capi della MotoGP che devono decidere che strada prendere". Così l'otto volte campione del mondo Marcdopo lasprint del Gp di Francia, chiusa al 5° posto dopo un duello serrato con Francesco 'Pecco', arrivato poi terzo. "I piloti corrono ed eseguono, i commissari devono decidere -aggiunge il trentenne spagnolo della ...

Ho fatto 3 - 4 giri dietropoi stavo tornando su Binder. Sicuramente la strategia, domani, sarà diversa con le gomme all'inizio. Qui a Le Mans i consumi della gomma non sono tanto alti. Mi ...Sulla Sprint " Oggi non è successo niente: ho fatto un sorpasso in curva - ha aggiunto- . Per me il discorso è chiaro, ed è quello che ho detto ieri in Safety Commision: non siamo al ...Al quarto posto un'altra Ducati, quelle del team Mooney VR46 di Luca Marini che si lascia alle spalle l'otto volte iridato lo spagnolo Marc. In sesta e settima posizione altre due moto di ...

