Motomondiale | Gp Francia | Bagnaia in pole davanti a Marquez e Marini

(Di sabato 13 maggio 2023) Le Mans, 13 mag. - (Adnkronos) - Francesco 'Pecco'centra laposition del Gp dia Le Mans. Il pilota della Ducati, con un guizzo nel finale strappa in 1'30"705 il miglior tempo allo spagnolo della Honda Marc(1'30"763). Terzo un ottimo Luca(Ducati -1'30"862) a completare la prima fila in griglia. Poi la Ktm dell'australiano Jack Miller (1'30"984) che si lascia alle spalle gli spagnoli Jorge Martin (1'31"023) con la Ducati e Maverick Vinales (1'31"120) con la migliore delle Aprilia. Dopo la pioggia della notte, qualche raggio di sole e la pista si è asciugata progressivamente. Nel pomeriggio la gara sprint dalle 15.

Pecco Bagnaia si riscatta dopo un venerdì di libere non proprio entusiasmante. E' sua la pole position a Le Mans per il Gp di, seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Il campione del mondo strappa con un guizzo nel finale strappa il miglior tempo a Marc Marquez distanziato di 58 millesimi. Terzo un ottimo ...Allarme sicurezza nel. Incredibile a Le Mans , dove in questi giorni si disputa il Gp di. Durante le prove libere della Moto 3 , un'auto è sbucata all'improvviso in pista mentre i piloti stavano ...01:30- Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con ...dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere del Gran Premio didi ...

MotoGP Francia oggi, le qualifiche in diretta: Marini e Fernandez per la pole Fanpage.it

Il pilota della Ducati precede Marc Marquez e Luca Marini LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Nell'ultimo giro a sua disposizione, il pilota della ...Grande prestazione del campione del mondo. Subito in prima fila lo spagnolo della Honda al rientro dall'infortunio ...