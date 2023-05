Motomondiale | Bagnaia | ' Marquez andava penalizzato | speravo di vincere ma il podio è ok'

(Di sabato 13 maggio 2023) Le Mans, 13 mag. - (Adnkronos) - "Premetto che a me piace così, le gare sono così con sorpassi e aggressività. Però mi fa rabbia il metro di giudizio, l'altra volta con me era scattata la penalità invece con lui no. Però amen, è stata una bella lotta. Volevo, ma anche arrivare sulnon è male, non c'è tutta questa grande differenza". Lo dice Francesco 'Pecco'dopo il terzo posto nella gara sprint del Gp di Francia, durante la quale ha ingaggiato un bel duello con Marc, giunto 5°. "I primi due giri sono andati bene, poi ho faticato come se la gomma dietro si fosse scaldata troppo -aggiunge il campione del mondo della Ducati-. Dopo la lotta consono tornato su Binder. Forse dovremo cercare una strategia diversa con le gomme. Oggi la scelta...

Lo ha affermato Peccoal termine della Sprint Race a Le Mans. "E' stata una bella lotta, mi sono divertito. Naturalmente speravo di vincere. Nella prima parte mi trovavo bene poi è stato come ...... infatti, è stato punito per un sorpasso su Miller con l'obbligo di restituire la posizione, obbligo che non è stato imposto a Marc Marquez per una manovra molto simile proprio sunella . Ai ...Lo spagnolo della Ducati precede il sudafricano della Ktm Brad Binder e il compagno di marca e leader del mondiale Francesco 'Pecco'. Al quarto posto un'altra Ducati, quelle del team Mooney ...

Video MotoGp, Bagnaia-Marquez: contatto nella sprint del Gp di Francia Gazzetta

Le Mans, 13 mag. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia centra la pole position del Gp di Francia a Le Mans. Il pilota della Ducati, con un guizzo nel finale strappa in 1’30705 il miglior tempo al ...C’è tanta confusione in MotoGP e in ogni weekend quello a cui attenersi cambia ... Sì, perché se in Andalusia Francesco Bagnaia era stato costretto a ridare la posizione all’australiano Jack Miller, ...