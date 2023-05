MotoGP su TV8 | GP Francia 2023 | orari | programma in chiaro | diretta | differita qualifiche e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Quest’oggi, sabato 13 maggio, sarà una giornata particolarmente ricca di eventi per il Motomondiale. A Le Mans andranno in scena, in ordine di importanza,didi Moto2 e Moto3; nonché entrambe le gare di MotoE. Insomma, ci sarà tantissima azione in pista e il Bugatti Circuit verrà impiegato sostanzialmente senza soluzione di continuità per 8 ore consecutive! Nella classe regina si nota una dinamica molto interessante. Le quattro pole position sono state appannaggio di altrettanti piloti diversi (Marc e Alex Marquez; Francesco Bagnaia; Aleix Espargarò). Le, viceversa, sono equamente spartite fra il già citato Bagnaia e Brad Binder, impostisi in due occasioni a testa. Peraltro solo una volta su quattro il centauro scattato dalla casella privilegiata ha poi ...