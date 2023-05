MotoGP | polemica regolamentare a Le Mans | Bagnaia e Marini lamentano poca coerenza

(Di sabato 13 maggio 2023) A quale regola potersi attenere? C’è tanta confusione ine in ogni weekend quello a cui attenersi cambia a seconda di quello che è il momento. Se a Jerez de la Frontera si era fatto valere un principio di estrema rigorosità, forse anche troppa, a Le(Francia), sede del quinto round iridato, si è stati molto più permissivi. Un aspetto di cui i centauri, ieri, avevano parlato in Safety Commission, ma nei fatti non si è capito quale sia il percorso da seguire. Sì, perché se in Andalusia Francescoera stato costretto a ridare la posizione all’australiano Jack Miller, per un’entrata al tornantino di Jerez, in Francia le cose sono cambiate quando Marc Marquez è entrato in maniera vigorosa su Pecco, costringendolo ad allargare la sua traiettoria. “Premetto che a me piace così, le gare sono così con sorpassi e aggressività. ...

Bagnaia, che al nono passaggio si è ripreso il terzo posto con una staccata a cui Marquez non ha potuto replicare, ha spento in fretta ogni ulteriore. 'Le gare sono così - ha tagliato corto -...Anche per questo motivo il direttore generale di Ducati Gigi Dall'Igna non vuole fareper ... valutando cosa fare per domani ', queste le sue parole a Sky Sport.

