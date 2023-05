MotoGP | Marc Marquez sta tornando | “Siamo nella direzione giusta | oggi mi sentivo diverso in sella”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Un ritorno in grande spolvero per. Il pilota ha infatti chiuso al secondo posto le qualifiche del GP di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2023 di. Una prestazione iper positiva per lo spagnolo che, dopo aver segnato un tempo d’alto profilo, è stato beffato sotto la bandiera a scacchi da Pecco Bagnaia, il quale ha conquistato la pole position in 1’30?705, regolando di 58 millesimi il rivale. Non poteva dunque essere che soddisfatto, intercettato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento, da ieri aho fatto io un passo. Ieri andavo forte ma nonla moto e mi mancava qualcosa. Quando stai tanto tempo senza guidare perdi un po’ il feeling.però misulla moto. ...