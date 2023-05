MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Bagnaia meno veloce di quanto pensavamo | necessario analizzare i dati”

(Di sabato 13 maggio 2023) La Sprint Race del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di, è andata in archivio. Lo spagnolo Jorge Martin ha saputo interpretare alla perfezione la situazione, dando uno strappo deciso nel momento più opportuno con la sua Ducati Pramac e gestendo le proprie gomme. A completare il podio sono stati il sudafricano Brad Binder (KTM) e Francesco(Ducati ufficiale), che partiva dalla pole-position. Peruna gara nella quale non è riuscito a trovare la prestazione nei primi giri, duellando anche con Marc Marquez. Pecco l’ha poi spuntata, ma il distacco accumulato da Martin e Binder era tale che fosse impossibile centrare il bersaglio grosso. A commentare a caldoaccaduto è stato il direttore generale di Ducati corse,: “Sono un po’ ...

... Fabrizio Tumbarello eGuido ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta) dallo studio ... I nternazionali di Tennis di Roma, il Giro d'Italia, la, i playoff di Basket nel ricco weekend ...... firmata nello scorso fine settimana, queste le parole del dgDall'Igna: "La vittoria del ... "Dopo 21 anni trascorsi nell'élite del motociclismo mondiale, tra i paddock die Superbike, mi ...... ' Dopo 21 anni trascorsi nell'élite del motociclismo mondiale, tra i paddock die Superbike,... 'Alvaro fa la differenza' In conclusione, non poteva ovviamente mancare il commento diDall'...

Ducati, Dall’Igna e la lezione di Austin: “Mai dare nulla per scontato” Tuttosport

La Sprint Race del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP, è andata in archivio. Lo spagnolo Jorge Martin ha saputo interpretare alla perfezione la situazione, dando uno strappo decis ...In occasione del GP numero 1000 in programma questo weekend, Nick Harris racconta le sue prime volte nel Campionato del Mondo ...