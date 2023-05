MotoGP | Luca Marini | “Soddisfatto delle mie qualifiche | ma sul passo gara faccio fatica”

... con il tempo di 1'30'705, ha ottenuto la pole del Gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). Dietro di loro partirannoMarini (...Fantastica pole position di Pecco Bagnaia a Le Mans: il pilota Ducati partirà in prima fila con Marc Marquez eMarini. Poi Miller, Martin e Vinales. Bezzecchi (7°) scatterà dalla terza fila. Delude Quartararo, costretto a partire dalla 13posizione. Ecco la griglia di partenza di Le Mans, valida sia per la ...Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). Chiude la prima filaMarini (Ducati). In seconda fila Jack Miller (Ktm), Jorge Martin (Ducati) e Maverick Vinales (Aprilia).

MotoGp, Luca Marini preoccupato: "Sabato sarà dura" Virgilio Sport

Qualifiche emozionanti a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Un attacco al tempo all'ultimo respiro con Francesco Bagnaia, su Ducati, ha realizzato la pole-position c ...Qualifiche emozionanti a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Un attacco al tempo all'ultimo respiro con Francesco Bagnaia, su Ducati, ha realizzato la pole-position c ...