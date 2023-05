MotoGP | Jorge Martin imprendibile nella Sprint del GP di Francia Bagnaia ragiona ed è 3°

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023)chiude il cerchio e completa finalmente una corsa impeccabile, dominando ladel Gran Premio di2023 valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha imposto un ritmo strepitosomini-gara del sabato sul circuito Bugatti di Le Mans, sbarazzandosi della concorrenza in pochi giri e andando in fuga verso una vittoria impressionante. Conferma importante ad alti livelli per KTM ed in particolare per il sudafricano Brad Binder, ormai un vero specialista dellaRace, capace di rimontare dalla decima piazza in griglia fino al secondo posto finale subito davanti alla Ducati del campione iridato in carica Francesco, 3° con una buona progressione conclusiva dopo aver ...