MotoGP | il raziocinio di Francesco Bagnaia nella Sprint Race a Le Mans Cosa può cambiare in gara

(Di sabato 13 maggio 2023)conferma di non amare particolarmente il contesto di Le, dove fatica più di altrove a incidere. Oggi, però, il ventiseienne piemontese ha saputo fare di necessità virtù, lottando in ogni frangente e tirandosi fuori alla grande da una caliente bagarre multipla,quale Marc Marquez ha recitato il ruolo di principale antagonista. Pecco è scattato bene dalla pole position, ma nulla ha potuto contro Jorge Martin, che lo ha infilato al quarto dei tredici giri in programma. Il Campione del Mondo in carica ha avuto la lucidità di non inseguire il madrileno, la cui superiorità è stata marcata. Tuttavia, nelle tornate successive,ha dovuto fronteggiare un rude corpo a corpo con il già citato Marquez, durante il quale non sono mancati gli attimi tesi, comprensivi di un ...