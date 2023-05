MotoGP GP Francia 2023 | Bagnaia | “Tutto perfetto | siamo competitivi”

(Di sabato 13 maggio 2023) “E’ stato un inizio di week-end tra i più difficili in assoluto. Abbiamo avuto tanti problemi con diverse cose. Per carità, il feeling è buono,veloci e”. Lo ha detto a Sky Sport il pilota della Ducati, Francesco, in pole position al GP dia Le Mans: “Il mio setting mi aiuta tanto nei primi tre settori, la prima chicane è viscida mamolto veloci nel resto. Le qualifiche sono andate bene, aspettiamo la Sprint race ma”. SportFace.

Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGP, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno Luca Marini (Ducati) e Jack Miller (Ktm).

