MotoGP | gara 14 maggio | orario | programma GP Francia | tv | streaming | guida Sky e TV8

(Di sabato 13 maggio 2023) Domani, domenica 14, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà il Gran Premio di2023, valevole come quinto atto stagionale del Motomondiale. Occhi puntati in particolare sulla, con Francesco Bagnaia in pole position e a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo Jerez de la Frontera. Pecco ha la possibilità di estendere la sua leadership in campionato ed è il grande favorito per il successo, ma dovrà vedersela con alcuni avversari temibili come il rientrante Marc Marquez sulla Honda e la KTM di Jack Miller. Candidati al podio anche i ducatisti Luca Marini, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Alex Marquez e Johann Zarco, oltre alle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales. Da non sottovalutare la probabile rimonta di Brad Binder con la KTM e del padrone di casa francese Fabio Quartararo dalla tredicesima ...