MotoGp Francia | orari tv – Quando e dove vedere qualifiche | sprint race e gara Sky | Now e Tv8

(Di sabato 13 maggio 2023) Laarriva in, sulla storica pista di Le Mans,celebra il suo gran premio numero mille. Se l’incognita principale è rappresentata dalla pioggia, il weekend numero 5 della stagione darà anche altre risposte importanti. La Ktm dovrà dimostrare che i risultati di Jerez non sono stati casuali. L’Aprilia al contrario dovrà dimostrare che la Spagna è stata solo una brutta parentesi. E poi Marco Bezzecchi, chiamato a una reazione per restare nelle parti alte della classifica. Tutti si può riassumere con “AAA Cercasi” un rivale per Pecco Bagnaia e la sua Ducati. Intanto, laritrova anche Marc Marquez, al rientro dopo l’incidente della primain Portogallo e la conseguente operazione alla mano destra.lain ...

Alle 15.00 la partenza della Sprint Race delda Le Mans,: al microfono Luca Cesaretti. Alle 14.50 'Tutto il calcio minuto per minuto' con Massimiliano Graziani. In scaletta una partita ..."Si prospetta un weekend in salita per noi": il pilota della VR46 Luca Marini si rammarica dopo le libere del Gp di, che per pochi millesimi lo hanno visto escluso dalla top ten. "La posizione complica davvero le cose, domani sarà difficile dover passare per la Q1. Non ho trovato grip al posteriore con la ...Il Gp disi preannuncia molto competitivo: nelle libere sono ben 13 le moto contenute in un secondo di distanza dal primo. Alle spalle del terzetto Miller, Espargaro, Bezzecchi, ci sono Jorge ...

Oggi, sabato 13 maggio, giornata piuttosto intensa a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Motomondiale 2023. Sul tracciato transalpino assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race ...Alle ore 15.00 di quest’oggi prenderà il via la Sprint di Le Mans, quinto atto del Mondiale di MotoGP 2023. Lo schieramento di partenza della gara dimezzata, nonché del Gran Premio di domenica pomerig ...