MotoGP | Francesco Bagnaia | “Il sorpasso di Marquez? A me piace così | ma mi arrabbio per il metro di giudizio”

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo una davvero avvincente lotta con Marcha conquistato la terza posizione nella Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2023 di. Una gara davvero entusiasmante per Pecco che, dopo essere stato superato dall’iberico a otto giri dal termine, ha effettuato il controa -4 dalla fine prendendo poi il largo sugli inseguitori, non prendendosi rischi e conquistando dei preziosissimi punti in ottica classifica piloti, dove occupa al momento la prima posizione con 94 punti, a ventitré lunghezze il sudafricano Brad Binder (KTM) e a 26 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing). Un, quello disu, contrassegnato probabilmente anche da un tocco dell’iberico e da un passo nei ...

, Sprint Race Gp Francia: ordine di arrivo. Jorge Martin (Ducati). Brad Binder (KTM).Bagnaia (Ducati). Luca Marini (Ducati). Marc Marquez (Honda). Johann Zarco (Ducati). Marco ...Jorge Martin, in sella alla Ducati del team Pramac, ha vinto la Sprint Race del gran premio di Francia. Dietro lo spagnolo sul podio il sudafricano Brad Binder (KTM) eBagnaia (Ducati). Luca Marini ha superato in volata Marc Marquez per il quarto posto. Caduto nelle prime fasi di gara Jack Miller (KTM) ed a - 3 giri dal termine Fabio Quartararo, scivolato ...Jorge Martin, in sella alla Ducati del team Pramac, ha vinto la Sprint Race del gran premio di Francia. Dietro lo spagnolo sul podio Brad Binder (KTM) eBagnaia (Ducati).

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Marquez Non condivido la strategia, si è evoluto" OA Sport

Francesco Bagnaia conferma di non amare particolarmente il contesto di Le Mans, dove fatica più di altrove a incidere. Oggi, però, il ventiseienne piemontese ha saputo fare di necessità virtù, lottand ...Come cambia la classifica mondiale della MotoGP dopo la Sprint di Le Mans che ha visto trionfare Jorge Martin davanti a Binder e Bagnaia ...