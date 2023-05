MotoGP | Fabio Quartararo | “Andiamo troppo al limite con la gomma anteriore | il problema è sempre quello”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Psicodramma. Il pilota in forza alla Yamaha infatti è scivolato a quattro giri dal termine della Sprint Race del GP della Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2023 di), facendo calare letteralmente il gelo sulla pista Bugatti di Le Mans e confermando il periodo nero che il francese sta vivendo con il suo team. Unscaturito dalla, come confermato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine la cosa più difficile è stato il primo giro; la partenza non è stata male ma poi è mancato qualcosa nella prima curva, ho perso alcune posizioni e sorpassare è stato molto difficile. Ilperò e: con ladavanti ...