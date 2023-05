MotoGP | Brad Binder specialista della Sprint Race E la KTM sembra aver scalzato la Aprilia come seconda forza

(Di sabato 13 maggio 2023)conclude al secondo posto ladel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2023, ma ormai risultati di questo tipo per il nativo di Potchefstroom non fa più notizia. Sul tracciato di Le Mans il portacolori del team Red Bull KTM conferma da un latola sua moto sia pronta a battagliare su ogni tracciato e, dall’altro, che nella gara su distanza ridottadavvero trovarsi a proprio agio. Dopo i successi del sabato di Termas de Rio Hondo e Jerez de la Frontera, partendo anche molto lontano dalla pole position, il pilota sudafricano ha messo in mostra un’altra ottima prestazione anche sulla pistaSarthe, chiudendo solamente alle spalle dello scatenato Jorge Martin di oggi (+1.8 il distacco) ...

MotoGP, Brad Binder: "La partenza ha fatto la differenza per la mia gara, domani posso crescere ancora"

