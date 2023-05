MotoGP | Bagnaia si inventa un giro folle e si prende la pole a Le Mans davanti a Marquez!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Francescosi conferma il più veloce in qualifica sul circuito Bugatti di Leper il secondo anno consecutivo e conquista una spettacolareposition per il Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Si tratta della ventesima partenza al palo in carriera per Pecco nel Motomondiale, la 13ma nella classe regina e la seconda in stagione dopo Austin. Il leader del campionato si è imposto proprio all’ultimo time-attack disponibile in 1’30?705 facendo la differenza nel T4 con la sua Ducati e beffando in extremis per 58 millesimi l’otto volte campione iridato Marc Marquez, subito protagonista assoluto almeno sulsecco con la Honda al rientro dall’infortunio di Portimao che lo ha messo fuori dai giochi per tre round. Completa la prima fila ...