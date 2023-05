MotoGp | Bagnaia partirà dalla pole a Le Mans

(Di sabato 13 maggio 2023) Francesco(Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto ladel gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In prima filaanche...

Francesco(Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno Luca ...A prendersi la pole position sul circuito Bugatti di Le Mans è il campione del mondo Francesco! Il pilota della Ducati ha migliorato giro dopo giro a partire dalle FP3 e all'ultimissimo ...A Le Mans la pole position è di Pecco. Nel weekend di Francia della, alza la voce il campione del mondo in carica che in sella alla sua Ducati si prende la prima piazza davanti a ttuti con un guizzo nel finale. Pecco ha ...

MotoGP, qualifiche Gp Francia: Bagnaia in pole a Le Mans. Poi Marquez e Marini Virgilio Sport

Top-10 risicata Francesco Bagnaia ha concluso in decima posizione le PL1 e in nona le PL2 a Le Mans guadagnando l’accesso diretto alla Q2 da quarto pilota Ducati alle spalle… Leggi ...Nell’ultimo giro a sua disposizione, il pilota della Ducati Francesco Bagnaia, in 1’30”705, strappa la pole position sia nella Sprint Race che nel GP di Le Mans. Secondo posto per la Honda di Marc ...