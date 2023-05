MotoGP | Bagnaia | “Il sorpasso di Marquez? A me piace così | ma mi arrabbio per il metro di giudizio”

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo una davvero avvincente lotta con Marc, Francescoha conquistato la terza posizione nella Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2023 di. Una gara davvero entusiasmante per Pecco che, dopo essere stato superato dall’iberico a otto giri dal termine, ha effettuato il controa -4 dalla fine prendendo poi il largo sugli inseguitori, non prendendosi rischi e conquistando dei preziosissimi punti in ottica classifica piloti, dove occupa al momento la prima posizione con 94 punti, a ventitré lunghezze da Francesco Bezzecchi, secondo a -26. Un, quello disu, contrassegnato probabilmente anche da un tocco dell’iberico e da un passo nei primi giri più debole rispetto alle aspettative. Intercettato ...

Ritirati : Fabio Quartararo (Yamaha), Jonas Folger (KTM), Augusto Fernandez (KTM), Jack Miller (KTM), Sprint Race Gp Francia:chiude terzo. Gara complicata per, che partiva ...guida sempre il motomondiale con 94 punti, +23 su Binder. . 13 maggio 2023... quinto appuntamento stagionale della. Il pilota della Ducati beffa il rientrante Marc ...(Ducati) 2. M. Marquez (Honda) 3. L. Marini (Ducati) SECONDA FILA 4. J. Miller (KTM) 5. J. ...

MotoGP Francia, mostruoso Bagnaia: è pole. Si rivede Marc Marquez, secondo La Gazzetta dello Sport

La Sprint Race del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP, è andata in archivio. Lo spagnolo Jorge Martin ha saputo interpretare alla perfezione la situazione, dando uno strappo decis ...Come cambia la classifica piloti di MotoGP dopo la sprint race in Francia: Bagnaia non è andato oltre il terzo posto ...