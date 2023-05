Motogp | Bagnaia conquista la pole a Le Mans davanti a Marc Marquez e a Luca Marini

(Di sabato 13 maggio 2023) Francesco(Ducati), in 1'30'705, ha ottenuto ladel gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le. Secondo tempo per(Honda). In seconda fila partiranno ...

Francesco(Ducati), in 1'30'705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno Luca ...Davanti a Marquez e Marini Francesco 'Pecco'centra la pole position del Gp di Francia a Le Mans. Il pilota della Ducati, con un guizzo nel finale strappa in 1'30"705 il miglior tempo allo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'30"763). ...LE MANS - La pole dia Le Mans vale doppio, perché nell'ultimo giro il campione del mondo accelera da impazzire nella seconda parte del circuito e strappa il miglior tempo a quel rissoso, antipatico, fortissimo ...

