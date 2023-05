MotoGP | Bagnaia cauto dopo la pole | “Abbiamo risolto diversi problemi | ma è solo l’inizio”

(Di sabato 13 maggio 2023) Francescofesteggia, e ne ha ben donde,aver conquistato laposition del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Le Mans, nuovamente baciato dal sole,vissuto una qualifica davvero emozionante con tutti i piloti che hanno forzato dal primo all’ultimo minuto. Il campione del mondo, proprio in extremis, è stato in grado di piazzare un ottimo 1:30.705, scavalcando per appena 58 millesimi Marc Marquez (Honda) che sembrava già sicuro di partire al palo oggi nella Sprint Race (ore 15.00) e domani nella gara lunga (ore 14.00). Terzo posto per Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 137 millesimi, quindi Jack Miller (Red Bull KTM) quarto a 279, Jorge Martin (Ducati Pramac) quinto a 318 e Maverick Vinales (Aprilia) sesto a 415. Solamente ...

Pecco: dalle minimoto alla vittoria del Mondiale. Fantastica pole position di Pecco a Le Mans: il pilota Ducati partirà in prima fila con Marc Marquez e Luca Marini. Poi Miller, Martin e Vinales. Bezzecchi (7°) scatterà dalla terza fila. Delude Quartararo, costretto a partire ... Francesco (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). Chiude la prima fila Luca Marini (

Francesco Bagnaia si conferma il più veloce in qualifica sul circuito Bugatti di Le Mans per il secondo anno consecutivo e conquista una spettacolare pole position per il Gran Premio di Francia 2023, ...Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30"705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGp, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno ...