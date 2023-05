Moto3 | griglia di partenza GP Francia 2023 | risultati e classifica qualifiche | pole di Sasaki

Per Quartararo solo la tredicesima posizione sulladi partenza. Le libere di stamattina In ...L'INGRESSO NEL MOTOMONDIALE " Il pilota classe '97 esordisce nel 2013 nel campionato dicon ...ONCU: 5pole in: eguaglia John McPhee, Aròn Canet, Ayumu Sasaki, Jaume Masiá, Izan Guevara al 15° posto di tutti i tempi in. MUNOZ (3° in): 1prima fila in10° più ......Cristian Lolli scende in pista con la Beon preparata dal Cecchini Racing Team nella classe. ...sabato mattina si migliora e con il tempo di 1'43.48 si aggiudica la quinta posizione indi ...

MotoGP Francia, Bagnaia in pole davanti a Marquez e Marini: l ... Sport Fanpage

La diretta di Qualifiche e Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2023 di scena oggi a Le Mans: gli orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in ...Il pilota del Team Leopard svetta su tutti nel turno del pomeriggio. Netto miglioramento per Romano Fenati, autore del quarto miglior tempo ...