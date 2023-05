Moto3 | Ayumu Sasaki centra la pole del GP di Francia davanti a Moreira e Holgado | 4° Migno

Nella classe Moto 3 è invece il giapponeseSasaki (Husqvarna) a chiudere in testa nelle prime libere con il tempo di 1'42 402. Secondo posto per il brasiliano Diogo Moreira (Ktm) a poco più di ...ONCU: 5pole in: eguaglia John McPhee, Aròn Canet,Sasaki, Jaume Masiá, Izan Guevara al 15° posto di tutti i tempi in. MUNOZ (3° in griglia): 1prima fila in10° più ...Nella classearriva invece il bis di Ivan Ortolà , il pilota spagnolo del team italiano ... Restano fuori dal podio il giapponeseSasaki e gli altri spagnoli Jose Antonio Rueda e ...

Moto3, Ayumu Sasaki miglior tempo ad Austin nelle P2, quattro italiani in top 14 OA Sport

Uno straordinario Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sullo storico tracciato di Le Mans, nuovamente baciato dal so ...Moto3 Gp Francia Le Mans Qualifiche – Ayumu Sasaki si aggiudica la terza sessione di Prove Libere del Gran Premio ...