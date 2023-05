Mostra a Kanazawa del torrese Giovanni Onorato | in arte John Doing

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) S è svolta in Giappone e più precisamente a, all’Ishikawa International Salon, la“Basket of Idea”: un vero “cestino di idee” con la pcipazione dell’amico artista, in. Gianni, singolare artista rampollo di un casato di grande prestigio e con un fardello sulle spalle da rispettare, provenie dal commercio dei coralli e delle perle coltivate. Nato a Torre del Greco, è vissuto in Giappone. Attualmente vive tra Milano, Lugano e Berlino ma non dimentica il suo Giappone, l’amore per questa terra e la storia dei suoi antenati in terra nipponica, simile a quella di casati come il mio ed altri che hanno fatto la storia delle relazioni commerciali tra Torre del Greco ed il Giappone. I suoi lavori sono ...