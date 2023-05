(Di sabato 13 maggio 2023) In, non importa se era gennaio e faceva un freddo becco. Lui eralì, alle spalla del Cavaliere, in tribuna a Sana vedere il Milan. A scaldarlo ci pensavano gli Invincibili ...

E Umberto "Bebo"non mancava mai. Era lì anche mercoledì, nel derby d'andata di Champions e come sempre aveva tifato, stavolta senza gioire visto il risultato. Non ci sarà invece martedì, ...E Umberto "Bebo"non mancava mai. Era lì anche mercoledì, nel derby d'andata di Champions e come sempre aveva tifato, stavolta senza gioire visto il risultato. Non ci sarà invece martedì, ...

Morto Martinotti, storico amico di Berlusconi. Sempre a San Siro in maniche corte La Gazzetta dello Sport

Era stato manager di Publitalia e lo si vedeva presente in tribuna a tutte le partite del Milan alle spalle di Silvio ( di cui era il "collaudatore" di barzellette), smanicato anche a gennaio. Aveva 7 ...Si è spento ieri a Milano Bebo Martinotti, amico di lunga data di Silvio Berlusconi, componente dello staff storico di Publitalia, presenza fissa a San Siro. In maniche corte in ogni stagione, Bebo ha ...