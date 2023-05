Morto Bebo Martinotti | storico amico di Berlusconi Sempre a San Siro in maniche corte

E Umberto "" Martinotti non mancava mai. Era lì anche mercoledì, nel derby d'andata di Champions e come sempre aveva tifato, stavolta senza gioire visto il risultato. Non ci sarà invece martedì, ...Non lo so, Mirko èe c'è stato un momento in cui non sapevamo più che cazzo fare. Non ...giustamente gli ha risposto che fare un disco politico, però, è un gesto d'amore. Be', voi raccontate ...E Umberto "" Martinotti non mancava mai. Era lì anche mercoledì, nel derby d'andata di Champions e come sempre aveva tifato, stavolta senza gioire visto il risultato. Non ci sarà invece martedì, ...

Bebo Martinotti, morto l’amico di Berlusconi: aveva 77 anni. Sempre a San Siro per il Milan Corriere della Sera

Il Milan piange la morte di Bebo Martinotti: un grave lutto per i rossoneri, a poche ore dalla partita contro lo Spezia ...Era stato manager di Publitalia e lo si vedeva presente in tribuna a tutte le partite del Milan alle spalle di Silvio ( di cui era il "collaudatore" di barzellette), smanicato anche a gennaio. Aveva 7 ...