Morta a 35 anni la ballerina Maria Miceli | partecipò a Camera Cafè e altri programmi tv

Leggi su europa.today

(Di sabato 13 maggio 2023) Ègiovedì a 35, dopo una lunga malattia, la. Nata a Milano, da molto tempo viveva a Manerbio, un paese in provincia di Brescia, dove oggi si sono svolti i funerali. Laurata sia in Lettere antiche che in Archeologia e Culture del mondo antico, ha lavorato in...