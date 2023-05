Moro | una rincorsa di 45 anni tra misteri | dubbi e verità Scrive De Tomaso

(Di sabato 13 maggio 2023) Di sicuro c’è solo che fu ucciso. Per la fine di Aldo(1916-1978) viene tuttora spontaneo parafrasare, riadattare il celebre incipit (“Di sicuro c’è solo che è morto”) del bravissimo giornalista investigativo Tommaso Besozzi (1903-1964) a proposito del primo controverso mistero (il caso di Salvatore Giuliano) dell’Italia repubblicana.: di sicuro c’è solo che fu ucciso, 45addietro. Quanto al resto, dal rapimento alla gestione del rapimento, tuttora le ombre surclassano le luci, come lasciano intendere le parole di Sergio Mattarella che ha auspicato “lasulle gravi deviazioni compiute da elementi dello Stato” nella tragica vicenda dello statista pugliese. Di sicuro si può dire solo che furono le Brigate Rosse a organizzare l’agguato e la strage di via Fani, il 16 marzo 1978. Anche se, è ormai ...

Poi, dopolunghissima pausa, l'Italia è tornata a trionfare nel 2021 grazie ai Maneskin . Gli ... 2018 - La coppia vincitrice a Sanremo, Ermal Meta e Fabriziocon il brano Non mi avete fatto ...E Aldoè stato uno dei più grandi modelli per la politica dei moderati in Italia. Infine, ... è contro l'Alta Velocità senza se e senza ma, l'incarnazione disinistra che sembra in via di ......Daniele Dal. Moltissimi fan del programma, quando a settembre era stato reso noto il cast, si lamentavano che i veri Vip, i famosi, non erano presenti. Sembra che tutto sia stato legato ad...

La democrazia in Italia alla luce del progetto politico di Aldo Moro www.ildomanid'italia.eu

Il nostro Presidente della Repubblica, questo 25 aprile, ha perentoriamente sottolineato che “La Costituzione è figlia della lotta partigiana”. Affermazione forte, chiara, esplicitamente calata nella ...Pomeriggi di riflessione. Il rapimento e la strage di via Fani, i drammatici giorni che seguirono, la tragica conclusione. La cronaca di un evento doloroso, segnato dalla barbarie e dalla ...