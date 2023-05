Monza | Palladino | ' ho visto Galliani | incontro positivo'

(Di sabato 13 maggio 2023) Un primotra Adrianoe Raffaelec'è stato: l'ipotesi di rinnovo di contratto tra il tecnico e la società ha vissuto un nuovo step in questi giorni, come conferma l'...

ilPoi parla della quotidianità: 'Quando una squadra si è data come obiettivo la felicità ... Sull'avversario: "avrà un futuro importante, ha dirigenti che sanno vedere nella testa ..."Kvaratskhelia e Osmhen non si fermano, si limitano".sentenzia quelli che saranno i pericoli principali per il suo, domani contro il Napoli. "Sono dei grandissimi giocatori, i fenomeni del campionato. Spostano gli equilibri di squadra e ...Si è trattato di un incontro piacevole e positivo, sicuramente ce ne saranno altri", conferma. "Ma in questo momento la priorità è il Napoli e la partita di domani, in questo momento ...

Monza: Palladino, ‘studio Spalletti perché è il migliore’ La Sicilia

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli di Luciano Spalletti: 'I campioni non puoi fermarli, devi limitarli'.L'allenatore biancorosso ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A contro la formazione allenata da Spalletti ...