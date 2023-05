Monza | Palladino | «Affrontare i campioni d’Italia nel loro momento di euforia è il massimo visto che anche noi stiamo bene»

(Di sabato 13 maggio 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Questa partita capita a pennello,neldiè ilchenoi. Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello allenata benissimo. Vogliamo confrontarci con i migliori. Per ilsarà un esame di maturitàse durante il campionato abbiamo già dimostrato tanto ma quella con il Napoli sarà una prova stimolante. ...

Era però ancora ildi Giovanni Stroppa, che ha esordito in Serie A con cinque sconfitte consecutivo: l'approdo sulla panchina biancorossa di Raffaeleha invertito la rotta e permesso ...ilPoi parla della quotidianità: 'Quando una squadra si è data come obiettivo la felicità ... Sull'avversario: "avrà un futuro importante, ha dirigenti che sanno vedere nella testa ...... per cui bisogna far bene - ha detto il tecnico in conferenza stampa in vista della sfida col... Infine, sulla sfida coi brianzoli di: "Formazione Bisogna fare le cose correttamente, ...

Monza, Palladino: "Pessina è fantastico, dobbiamo tenercelo stretto"

'Spalletti in Italia è il migliore, hanno meritato lo scudetto', dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) - 'Proveremo a creare problemi ...(ANSA) - MONZA, 13 MAG - Un primo incontro tra Adriano Galliani e Raffaele Palladino c'è stato: l'ipotesi di rinnovo di contratto tra il tecnico e la società ha vissuto un nuovo step in questi giorni, ...