Monza-Napoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Leggi su today

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilcampione d'Italia contro ilgià ampiamente salvo. Non sarà una gara importante per la classifica quella di domenica alle 15 al Brianteo, ma potrebbe comunque regalare spunti interessanti. Spalletti impiegherà alcuni dei giocatori che meno sono scesi in campo in questa stagione...