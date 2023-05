Monza | blitz No vax in un supermercato | adesivi e volantini contro il vaccino

(Di sabato 13 maggio 2023)No vax in undi Lentate sul Seveso (). Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio, una donna – sulla cui identità sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri – ha fatto irruzione in un market lanciandoraffiguranti una svastica all’interno dello zero della parola “Agenda 2030”, il programma dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, e slogangli effetti delanti-Covid, indicato come la causa di «Infarti e miocarditi, non può essere la normalità, proteggete i vostri figli, questouccide». Oltre ai, la donna ha inoltre appiccicato all’interno delalcunicon su scritto: «Adesso mangerai anche scarafaggi», alle vetrine e lo ...

Il primo comune capoluogo è Milano, al 12/o posto assoluto; seguonoal 33/o (32.237 euro), Bergamo al 39/o (31.883 euro) e Pavia al 57/o (30.606 euro). Il comune più ricco del Mezzogiorno è ...Un esempio della follia italica: a Barlassina , in provincia di, un pensionato ripara una buca e viene multato. Lo ha fatto, riparando la buca, a sue spese e da solo. Non solo, c'è di più: l'uomo dovrà anche riaprirla. La storia è raccontata dal Corriere ...

Blitz no vax in un supermercato di Lentate Prima Monza

Blitz no vax in un supermercato di Lentate sul Seveso. Una donna ha sparso volantini e adesivi per poi scappare.