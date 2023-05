Monica Sirianni | l’inchiesta sulla strana morte al bar dell’ex Grande Fratello | «Malore improvviso | forse avvelenata?»

(Di sabato 13 maggio 2023)concorrente delpunta sull’ipotesi avvelenamento. La 37enne insegnante d’inglese è deceduta il 5 maggio scorso per unin un bar di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. A parlare di un possibile omicidio è oggi il Quotidiano Nazionale. La donna non soffriva di patologie che potevano condurla a un decesso lampo. Il fascicolo aperto è a carico di ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nei giorni scorsi hanno effettuato accertamenti sulle consumazioni. Poi verranno gli interrogatori dei presenti. Il sospetto che ha fatto aprire, spiega il quotidiano, è proprio la circostanza non chiara della ...

