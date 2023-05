Moby Fantasy ha lasciato gli ormeggi e si dirige verso l' Italia

(Di sabato 13 maggio 2023), il traghetto di nuova generazione della flottahaoggi glidal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard alla volta del porto di Livorno. La nuova ammiraglia, al comando del Capitano genovese Massimo Pinsolo attraverserà due oceani e il canale di Suez per giungere poi nel Tirreno e iniziare a operare da fine giugno sulla tratta Livorno-Olbia. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate laè il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. Gli elevati standard di sostenibilità adottati la rendono anche il traghetto più all'avanguardia e tecnologicamente sofisticato ...

La Moby Fantasy in navigazione verso Hong Kong (prima tappa per Italia) Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

