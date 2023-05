Mo | Guardia rivoluzionaria iraniana | ' con palestinesi fino a collasso Israele'

(Di sabato 13 maggio 2023) Teheran, 13 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il comandante della Quds Force - sezione per le operazioni estere della- Esmaeil Qaani ha avvertito che continuerà a sostenere le milizieal completodi". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampaTasmin, Qaani ha sottolineato il "l'aspetto eroico e forte" della "resistenza" palestinese che continuerà a sostenere il più possibile, "sia con le parole che con i fatti"a quando "il regime sionista crollerà completamente". Il comandante iraniano ha reso omaggio ai giovaniche sono attivi in ??Cisgiordania controe che compionoa 30 ...

La Guardia di Rocca di San Marino ha comunicato alle autorità italiane i nomi di 24 italiani sospettati di aver messo in atto comportamenti fraudolenti ai dann ...