Missili a lungo raggio per Kiev. La decisione di Londra (e il vertice di Roma)

(Di sabato 13 maggio 2023) La Gran Bretagna sarà il primo Paese a fornire all’UcrainaStorm Shadow, in grado di colpire le truppe e i depositi di rifornimenti russi in profondità, potenzialmente anche dietro le linee del fronte. Nonostante l’Ucraina abbia chiesto per mesi questo tipo di munizioni, gli alleati avevano limitato il proprio supporto in questo settore a sistemi a più corto. Il timore, condiviso da, Washington e le altre capitali della coalizione pro-, era che la Russia potesse usare un attacco sul proprio territorio da parte ucraina come giustificazione per una ulteriore escalation. Invece, di fronte alla massiccia campagna di bombardamenti indiscriminati da parte di Mosca, le reticenze britanniche sono venute meno. Verso la controffensiva Per il ministro ...