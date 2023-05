Miriam Visintin muore dopo 32 anni di coma causato da un incidente stradale. Il marito l'ha assistita ogni giorno

(Di sabato 13 maggio 2023)è morta32di. Il dramma, per lei e per i suoi cari, era cominciato il 24 dicembre 1991. Undi festa, era la vigilia di Natale,...

Era entrata in coma alla vigilia di Natale del 1991 in seguito a un incidente d'auto, dal quale non si è più svegliata:è morta dopo 32 anni di stato vegetativo all'ospedale di Bassano del Grappa, San Bassiano, dove è stata ricoverata due mesi fa, per un versamento pleurico. Il suo cuore ha dato l'..., 57 anni, è mancata nel reparto di medicina del San Bassiano a , dov'era stata trasferita dalla struttura che l'ha ospitata in questi ultimi anni. Una morte naturale, sopraggiunta a ...La donna è morta in ospedale: si era sposata l'anno prima dello schianto in auto e il marito le è stato accanto fino all'ultimo ...

Vicenza, in coma dopo un incidente d'auto nel 1991: il cuore di Miriam Visintin si ferma 31 anni dopo Corriere

La 57enne originaria del Trevigiano era finita in coma nel 1991. L'ultimo ricovero due mesi fa all'ospedale di Bassano ...Miriam è morta dopo 32 anni di coma. Il dramma, per lei e per i suoi cari, era cominciato il 24 dicembre 1991. Un giorno di festa, era la vigilia di ...