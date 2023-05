Ministero della Giustizia | Concorso per 12 magistrati ordinari

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 13 maggio 2023)per 12Provincia autonoma di Bolzanoper 12pubblico, per esami, per la copertura di 12 posti di magistratoo, riservato agli uffici giudiziariProvincia autonoma di Bolzano E' indetto un, per esami, a dodici posti di magistratoo per gli uffici giudiziariProvincia autonoma di Bolzano, riservati interamente al gruppo di lingua tedesca. Requisiti ed InvioDomanda La domanda di ...