Minaccia di morte la moglie a Montecalvo Irpino

(Di sabato 13 maggio 2023)dila, scatta l’allontanamento dalla casa familiare per un 48enne didila. Ieri sera, i Carabinieri dihanno eseguito una misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il provvedimento è scattato a seguito di attività d’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Benevento. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. Destinatario un 48enne di. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti ...

... mentre ero in viaggio verso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata dia causa ... L'uomo le rivolge insulti quali ' zingara ' e laaddirittura di ' spaccarle la faccia ', ...La donna, in stato di agitazione dovuta presumibilmente all'abuso di sostanze alcoliche, si aggirava per il centro cittadino con una sega per poi, all'arrivo dei militari, minacciarli di. I ......comunque molto scoprire che una delle teorie negazioniste che sosteneva che la colpa della... anche perché la malattia avanza e oranuovi territori, sul lungo periodo il fallimento ...

Minaccia di morte la ex compagna, tentando di colpirla: arrestato AostaSera

Le indagini consentivano di acquisire gravi indizi in ordine alle seguenti circostanze: l’uomo, in più occasioni, con condotte abituali, vessatorie ed aggressive, maltrattava la coniuge minacciandola ...LIkram Jarmouni, studentessa premiata alla Camera dei deputati per il talento universitario, è stata vittima di insulti razzisti su un treno diretto a Roma ...