Minacce e maltrattamenti alla moglie | sannita allontanato dalla casa familiare

...stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati di... prendendo a calci e pugni il portone d'ingresso e con insulti edi morte nei confronti ...... il 52enne finirà a processo a Verona il prossimo 9 giugno e dovrà difendersi dalle accuse diin famiglia, danneggiamento, lesione,e violenza privata.Ora, con l'accusa diin famiglia , danneggiamento, lesioni,e violenza domestica privata, un uomo di 52 anni, A. T., residente a Verona, è stato rinviato a giudizio dal Gip del ...

Minacce, maltrattamenti e botte all'anziano padre: arrestato 44enne Telebari

Avrebbe legato con un guinzaglio il figlio adolescente della compagna per impedirgli di difendere la madre, che subiva aggressioni e minacce soprattutto durante il periodo del lockdown. Con l’accusa d ...ritenuto gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari. Le indagini consentivano di acquisire gravi indizi in ordine alle seguenti circostanze: l’uomo, in più occasioni, con ...