Milano-Cortina | Malagò | ‘grazie alla vicinanza del governo abbiamo cambiato passo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – A mille giorni dalle Olimpiadi di, l’Italia si ritrova a compiere la rincorsa finale con un po’ di affanno come spesso le capita nell’organizzazione di grandi eventi. Giovanni, presidente del Coni, è tuttavia convinto chefine tutto andrà per il meglio e lo spiega in questa lunga intervista rilasciata aFinanza nella quale traccia un bilancio a 360gradi della competizione, dal punto di vista finanziario e sportivo. “Dopo il Covidpasso”, assicura.Tra un anno ci saranno le Olimpiadi di Parigi: qual è lo stato di salute, anche finanziario, del nostro sport dopo i successi di Tokyo? “Lo sport italiano è reduce da stagioni straordinarie, come certificano i riscontri ottenuti e i risultati ...