Milano Cortina 2026 | scatta il -1000 all' inaugurazione delle Olimpiadi

Il conto alla rovescia olimpico scandisce un'altra tappa cruciale: oggi mancano esattamente 1000 giorni ai Giochi di. Già ieri sono cominciati i festeggiamenti per celebrare la ricorrenza odierna nei luoghi che dal 6 al 22 febbraio 2026 ospiteranno la venticinquesima rassegna invernale a cinque cerchi ...batte di poco Varese che prende il volo da Novara e Torino. Sono 31 le nazionalità ...C. Rurale) che proprio su queste strade ha fatto segnare nel 2021 il suo primato personale ...Si è conclusa da pochi mesi la stagione 2022/2023 degli sport invernali ma la mente si proietta alle Olimpiadi di2026 . Oggi, infatti, mancano 1000 giorni esatti ai Giochi in Italia, dove si svolgeranno complessivamente 116 eventi di 16 discipline, con la novità dello sci alpinismo. Un obiettivo ...

Milano-Cortina: -1.000 giorni, 'cronoprogramma rispettato' - Sport Agenzia ANSA

L'amministratore delegato di Società Infrastrutture dei Giochi del 2026 si dice soddisfatto dell'avanzamento dei lavori ...Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – A mille giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Italia si ritrova a compiere la rincorsa finale con un po’ di affanno come spesso le capita nell’organizzazione di gra ...